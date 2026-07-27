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No Tav, Piantedosi “Tutte le forze politiche prendano le distanze”

ROMA (ITALPRESS) - "Ormai è chiaro a tutti che esiste un'internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. E' inutile gir...

A cura di Redazione Redazione
27 luglio 2026 09:53
No Tav, Piantedosi “Tutte le forze politiche prendano le distanze” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - "Ormai è chiaro a tutti che esiste un'internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. E' inutile girarci intorno. Ecco perchè, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Corriere della Sera. "La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale: ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perchè vanno condannati senza alcuna indulgenza", prosegue. In Valle di Susa "molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati. Le nostre forze di polizia sono encomiabili per come affrontano queste circostanze con equilibrio e professionalità, difendendo gli obiettivi di volta in volta aggrediti e contenendo gli effetti dei disordini. Ora bisogna lavorare perchè quanto successo sabato in Val di Susa e in settimana a Bologna non rimanga senza conseguenze", conclude Piantedosi.

(ITALPRESS)

- Foto: Ipa Agency -

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Verificato il: 27 luglio 2026

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