No ai medici di Caltanissetta per Gela, Orlando: "Da Fp-Cgil visione miope"

Il capogruppo dem Gaetano Orlando prende le distanze, nettamente, dal segretario Sandro Pagaria

Gela. Il no della Fp-Cgil provinciale al trasferimento di medici dal pronto soccorso dell'ospedale di Caltanissetta a quello di Gela ha sicuramente spiazzato, anche in area centrosinistra. Il capogruppo dem Gaetano Orlando prende le distanze, nettamente, dal segretario Sandro Pagaria. "Mi dispiace apprendere che il segretario della funzione pubblica, Sandro Pagaria, si sia dichiarato contrario allo spostamento di medici da Caltanissetta a Gela. È la sua una posizione che lascia perplessi, perché appare egoista e rischia di mettere in secondo piano le gravissime difficoltà sanitarie che da tempo vive la nostra città. Gela, vorrei ricordagli - dice Orlando - non può essere trattata come una realtà qualsiasi: è la città più popolosa della provincia e da decenni paga le conseguenze di una industrializzazione che ha lasciato elevati costi ambientali, sociali e sanitari. Proprio per questo sorprende che un sindacato. storicamente vicino ai lavoratori non tenga adeguatamente conto delle esigenze dei cittadini gelesi e delle condizioni in cui versa il nostro ospedale. Non è una guerra tra Gela e Caltanissetta. È una questione di equità. Quando le risorse sono insufficienti, bisogna guardare con attenzione alle situazioni di maggior difficoltà in modo di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute. Difendere il proprio territorio è legittimo. Ma un sindacato dovrebbe avere una visione più ampia, non così miope e ristretta".