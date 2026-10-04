"No a dichiarazioni sinistra su Asp e governo regionale", FI: "Ora incontro per soluzioni"

Forza Italia locale, vicina ai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale, prova a ricucire

Gela. Mentre il management Asp ha deciso di agire in giudizio ritenendosi leso dalle dichiarazioni succedutesi dopo oltre sessanta giorni di presidio e una manifestazione che ha messo insieme più di quattromila partecipanti, Forza Italia locale, vicina ai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale, prova a ricucire. Nel corso degli interventi finali della manifestazione di ieri, il parlamentare Ars FI Rosetta Cirrone Cipolla è stata fortemente contestata. "La manifestazione di sabato per la difesa e il potenziamento dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ha rappresentato un momento importante di partecipazione della comunità gelese. Una manifestazione pacifica e molto partecipata, nella quale Gela ha dimostrato di saper mettere da parte le appartenenze politiche per rivendicare, unitariamente, un obiettivo che riguarda tutti: il diritto ad una sanità migliore e il potenziamento dei servizi sanitari del territorio. Forza Italia ritiene che questo sia il dato più importante emerso dalla mobilitazione: una città che, senza distinzione di colori politici, chiede risposte concrete e servizi sanitari adeguati alle esigenze della propria popolazione. Non possiamo che esprimere il nostro disappunto per gli interventi pronunciati a conclusione della manifestazione da alcuni esponenti politici di sinistra, che hanno scelto di rivolgere accuse e invettive nei confronti del governo regionale e del management dell’Asp di Caltanissetta, contribuendo ad avvelenare il clima politico. Il giorno successivo alla manifestazione conferma, ancora una volta, quanto sia difficile ricondurre il dibattito sulla sanità a un clima di confronto sereno e costruttivo", spiegano il segretario azzurro Vincenzo Cirignotta e il consigliere comunale Antonino Biundo. I forzisti puntano a un incontro tra le parti. "Riteniamo sia arrivato il momento di abbassare i toni e riportare le interlocuzioni nelle sedi istituzionali, per superare incomprensioni e contrapposizioni. Questo anche alla luce del lavoro che l’Asp di Caltanissetta sta portando avanti per il potenziamento degli organici e dei servizi del presidio ospedaliero gelese, nell’ambito di un percorso che deve naturalmente essere ulteriormente rafforzato. Non è il momento delle divisioni, ma quello della responsabilità.

La sanità non può diventare terreno di scontro permanente. Per questo motivo, Forza Italia si farà promotore di un incontro tra l’Amministrazione comunale, il Governo regionale e i vertici dell’ASP di Caltanissetta, con l’obiettivo di riaprire un confronto proficuo e operativo che dia continuità all’azione di potenziamento dell’ospedale Vittorio Emanuele”, concludono gli azzurri.