Niscemi, vietato sbagliare: al "Pontelongo" arriva il Palazzolo
Reduci dal pareggio in casa del Vittoria, i gialloverdi sono chiamati a vincere per difendere la vetta, condivisa con l’Acireale - che dovrà invece vedersela con la Gymnica Scordia - dopo la penalizzazione di venti punti inflitta al Messina.
Niscemi. Ottavo banco di prova in campionato per il Niscemi, protagonista domani allo stadio "Pontelongo" al cospetto del Palazzolo. Reduci dal pareggio in casa del Vittoria, i gialloverdi sono chiamati a vincere per difendere la vetta, condivisa con l’Acireale - che dovrà invece vedersela con la Gymnica Scordia - dopo la penalizzazione di venti punti inflitta al Messina. Tutt'altra situazione, invece, per il club aretuseo, terzultimo nel girone B di Eccellenza e peggior difesa dell'intero raggruppamento con diciotto reti subite.
Gara ampiamente alla portata del Niscemi, che domenica non può sbagliare dinanzi a un avversario modesto che, però, scenderà in campo con la spensieratezza di chi sa di non godere dei favori dei pronostici. Il Palazzolo vorrà fare bella figura dinanzi al pubblico niscemese, e Valença e compagni dovranno tenere conto anche di questo fattore, spesso determinante in questo tipo di sfide che sulla carta possono sembrare agevoli.