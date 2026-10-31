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Niscemi, vietato sbagliare: al "Pontelongo" arriva il Palazzolo

Reduci dal pareggio in casa del Vittoria, i gialloverdi sono chiamati a vincere per difendere la vetta, condivisa con l’Acireale - che dovrà invece vedersela con la Gymnica Scordia - dopo la penalizzazione di venti punti inflitta al Messina.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
31 ottobre 2026 10:00
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Niscemi, vietato sbagliare: al "Pontelongo" arriva il Palazzolo - Foto: ASD Niscemi Football Club
Foto: ASD Niscemi Football Club
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Niscemi. Ottavo banco di prova in campionato per il Niscemi, protagonista domani allo stadio "Pontelongo" al cospetto del Palazzolo. Reduci dal pareggio in casa del Vittoria, i gialloverdi sono chiamati a vincere per difendere la vetta, condivisa con l’Acireale - che dovrà invece vedersela con la Gymnica Scordia - dopo la penalizzazione di venti punti inflitta al Messina. Tutt'altra situazione, invece, per il club aretuseo, terzultimo nel girone B di Eccellenza e peggior difesa dell'intero raggruppamento con diciotto reti subite.

Gara ampiamente alla portata del Niscemi, che domenica non può sbagliare dinanzi a un avversario modesto che, però, scenderà in campo con la spensieratezza di chi sa di non godere dei favori dei pronostici. Il Palazzolo vorrà fare bella figura dinanzi al pubblico niscemese, e Valença e compagni dovranno tenere conto anche di questo fattore, spesso determinante in questo tipo di sfide che sulla carta possono sembrare agevoli.

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