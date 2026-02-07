Niscemi, vertice in prefettura: 1.539 sfollati e oltre 900 interventi di assistenza

Proseguono i lavori sul bypass tra SP10 e SP12, che saranno completati entro domenica. Continuano anche le operazioni di assistenza alla popolazione e il recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate.

Niscemi. Nuovo aggiornamento sull’emergenza che interessa il territorio di Niscemi. Il dato principale riguarda il numero degli sfollati, aggiornato a 1.539 persone, dopo la correzione di un’unità abitativa erroneamente inserita nella zona rossa. Sono 442 le domande presentate per il contributo di autonoma sistemazione, che coinvolgono 1.007 cittadini, mentre ammontano a 170 le istanze di locazione o vendita di immobili attualmente in fase di valutazione.

Ieri pomeriggio in Prefettura a Caltanissetta, si è riunito il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, presieduto dal Vice Prefetto Vicario, con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e dei rappresentanti della Protezione Civile nazionale e comunale.

Proseguono, le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali. Ad oggi sono stati effettuati 904 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 63 nella sola giornata di ieri. In particolare, le operazioni di recupero nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana avranno inizio nel pomeriggio di lunedì, e i cittadini interessati saranno contattati direttamente dal personale operante.

Sul fronte del recapito della corrispondenza ai residenti delle abitazioni ricadenti in zona rossa, Poste Italiane S.p.A. ha assicurato che, a partire dai primi giorni della prossima settimana, sarà attivato gratuitamente il servizio “Seguimi”, che potrà essere richiesto sia online sia presso uno sportello dedicato.

Importanti aggiornamenti anche sulla viabilità. Nella mattinata di ieri è stato firmato un decreto di autorizzazione alla circolazione in deroga, che consentirà nel fine settimana il transito di ulteriori 20 mezzi pesanti impegnati nei lavori di realizzazione del bypass tra la SP10 e la SP12. Il Comandante del Genio Guastatori ha riferito che, grazie all’aumento dei carichi di materiale trasportato, i lavori procedono con maggiore rapidità: sono stati completati 1,65 chilometri dei 2,3 complessivi, con conclusione prevista entro la giornata di domenica.

Sono inoltre terminate le operazioni di riempimento del fondo stradale lungo la Regia Trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria, cui seguirà a breve la fase di asfaltatura. Il Libero Consorzio ha comunicato che sulla SP11 si sono concluse le attività di scerbatura su entrambi i lati della carreggiata e che si procederà successivamente con la bitumazione del tratto scarificato.

In materia di sicurezza, il Vice Prefetto Vicario ha annunciato che la vigilanza dinamica lungo la zona rossa sarà garantita dal Corpo Forestale della Regione Siciliana dalle ore 8 alle 20 fino a domenica, per poi estendersi all’intera giornata a partire da lunedì prossimo.