Niscemi, sopralluogo con Meloni: vertice in Comune

Niscemi. Il premier Giorgia Meloni, arrivata a Niscemi nella massima riservatezza, ha avuto modo di effettuare sopralluoghi e verifiche insieme ai tecnici e alla protezione civile, nell'area della frana. È entrata in municipio, scortata, insieme al sindaco Massimiliano Conti. Si farà il punto della situazione in un contesto sempre molto difficile. La frana infatti non si ferma.