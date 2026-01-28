Quotidiano di Gela

Niscemi, sopralluogo con Meloni: vertice in Comune

Si farà il punto della situazione in un contesto sempre molto difficile. La frana infatti non si ferma

A cura di Redazione Redazione
28 gennaio 2026 11:41
Niscemi. Il premier Giorgia Meloni, arrivata a Niscemi nella massima riservatezza, ha avuto modo di effettuare sopralluoghi e verifiche insieme ai tecnici e alla protezione civile, nell'area della frana. È entrata in municipio, scortata, insieme al sindaco Massimiliano Conti. Si farà il punto della situazione in un contesto sempre molto difficile. La frana infatti non si ferma.

