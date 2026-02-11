Niscemi, Schifani: "Subito contributo per l'affitto di alloggi, poi fondi per l'acquisto di abitazioni"

Alcuni alloggi Iacp, a Niscemi, saranno destinati agli sfollati, in questa prima fase

Niscemi. Un contributo, "da subito", tra i quattrocento e i seicento euro per l'affitto di abitazioni in favore degli sfollati. Lo ha annunciato a Niscemi il presidente della Regione Renato Schifani che ha concluso una riunione operativa insieme al sindaco Massimiliano Conti. "Il governo regionale sta lavorando a un contributo a fondo perduto, per l'acquisto di case da destinare agli sfollati. Le risorse ci sono. Abbiamo ulteriormente rischiato il barile per l'emergenza con altri 500 milioni di euro", ha aggiunto. "I danni della frana non sono ancora stati stimati per intero", ha precisato Schifani nel corso di una breve conferenza stampa. Alcuni alloggi Iacp, a Niscemi, saranno destinati agli sfollati, in questa prima fase.