Niscemi, rogo di un'auto e di un portone: chiuse indagini per un trentenne

Niscemi. La Polizia ha notificato a un trentenne niscemese, l’avviso di garanzia e di conclusione delle indagini, poiché ritenuto responsabile dell’incendio di un’autovettura e del portone di un’abitazione, avvenuto lo scorso 24 aprile. Nell’occorso, personale della Polizia Municipale di Niscemi, prontamente intervenuto in loco, collaborava ad estinguere le fiamme, evitando che potessero estendersi ad altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze. All’uomo, con diversi precedenti di polizia, nell’atto di garanzia, viene contestata anche la recidiva semplice. L’individuazione del soggetto, è stata possibile grazie alle accurate investigazioni poste in essere dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Niscemi, che hanno raccolto numerosi elementi a sostegno della tesi investigativa, ritenuti idonei dalla Procura della Repubblica di Gela, per iscrivere il soggetto nel registro degli indagati.