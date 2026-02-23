Niscemi, recuperi dalla biblioteca "Marsiano": struttura in bilico con migliaia di testi storici

Sono stati recuperati testi e opere d'arte

Niscemi. I vigili del fuoco della squadra Usar hanno effettuato recuperi nella biblioteca "Marsiano" di Niscemi. È una struttura storica che conserva migliaia di testi di tradizione siciliana. La biblioteca è in bilico sul ciglio della frana, nella fascia cosiddetta "nera", tra zero e venti metri. Sono stati usati droni per arrivare nella biblioteca sospesa. Sono stati recuperati testi e opere d'arte. Non sarà possibile invece arrivare a tutto ciò che è custodito nel seminterrato. Ciò che è stato recuperato è stato affidato alla nipote dello studioso Angelo Marsiano, alla cui memoria è dedicata la biblioteca. Alla conclusione delle operazioni ha assistito anche il sindaco Massimiliano Conti. Ad inizio dell'emergenza, era stato lanciato un appello pubblico per salvare quello che è custodito nella biblioteca.