Niscemi, questa sera sarà presentata la raccolta di poesie "Zammastra"

La presentazione è fissata per questa sera

Niscemi. Questa sera, dalle ore 19, "A Barunissa", in via Mazzini n.1, sarà presentata la raccolta di poesie "Zammastra", opera di Giulio Di Dio. Insieme all'autore, ne parleranno Francesco Margani ed Enrico Di Martino. Sono previsti interventi musicali di Giulio e Luca Rosato. L'evento è sostenuto dal Centro di poesia contemporanea di Catania e da Noema odv.