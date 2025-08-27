Niscemi, giovane aveva hashish per lo spaccio: arrestato

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire circa 50 grammi di sostanza stupefacente

Niscemi. I Carabinieri della Stazione di Niscemi, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è concretizzata in un’area centrale del comune di Niscemi,dove i Carabinieri hanno notato un individuo con atteggiamento sospetto. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente, venendo tuttavia raggiunto, identificato e sottoposto a controllo. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire circa 50 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish e vario materiale per il confezionamento, oltre a 125 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attivitàillecita di spaccio di sostanze stupefacenti; quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa Circondariale di Gela. Il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. e l’obbligo di dimora nel comune di Niscemi con permanenza notturna in casa.L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.