Niscemi, giovane aveva droga nell'automobile: arrestato dai carabinieri

Aveva cocaina in auto

Niscemi. I Carabinieri della Stazione di Niscemi, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un servizio di pattuglia nel centro abitato i militari hanno notato un'auto percorrere alcune vie secondarie con manovre sospette, decidendo così di procedere a un controllo. Durante le fasi dell’intervento, l'uomo ha tentato goffamente di nascondere tra i sedili un pacchetto di sigarette, all’interno del quale i Carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina già confezionate e termosaldate, pronte per essere immesse sul mercato; l'ispezione dell'abitacolo ha poi permesso di recuperare altra droga sul sedile del conducente e la somma in contanti di 280 euro, ritenuta il frutto dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 213 grammi di cocaina "in pietra", custodita sottovuoto per preservarne la purezza, insieme a due bilancini elettronici di precisione e a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi. L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa Circondariale di Gela. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di reiterazione del reatoL’operazione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, a tutela della sicurezza pubblica.