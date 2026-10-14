Niscemi, contributi a imprese in affitto: Conti, "sanato vuoto normativo"

​La misura colma un importante vuoto normativo e finanziario

Niscemi. Arriva una misura attesa per il rilancio economico e produttivo di Niscemi nel post-emergenza idrogeologica. Nell’ultimo decreto-legge in materia di protezione civile approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo ha inserito una disposizione specifica che estende i contributi per la delocalizzazione e la riattivazione delle attività economiche danneggiate dai dissesti anche a quelle aziende che operavano all'interno di immobili condotti in locazione, dunque non di proprietà.

​La misura colma un importante vuoto normativo e finanziario. Nelle prime fasi gestite dal Dipartimento di Protezione Civile e dalle ordinanze del commissario straordinario, le procedure per la ricollocazione e i ristori erano infatti legate in modo rigoroso alla titolarità catastale degli immobili, lasciando prive di tutele ed escluse dai finanziamenti diverse attività commerciali, artigianali e professionali in affitto costrette allo sgombero.

​«Si tratta di un passaggio fondamentale che restituisce dignità e parità di diritti a tanti nostri commercianti e imprenditori — dichiara il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti —. Fino a oggi esisteva un'evidente sperequazione: chi non era proprietario delle mura, pur avendo subito l'azzeramento della propria attività ed essendo stato costretto ad abbandonare i locali ricadenti nella zona rossa, non aveva la possibilità legale di accedere alle risorse destinate alla delocalizzazione. Abbiamo rappresentato con forza questa criticità a tutte le sedi istituzionali e al commissario straordinario. Ringrazio il Governo per aver accolto le nostre istanze: garantire il sostegno alla ripartenza a prescindere dal titolo di possesso degli immobili significa proteggere il tessuto economico e i posti di lavoro della nostra comunità».