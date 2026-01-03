Niscemi, arriva al Pontelongo il Melilli per assottigliare il margine dalla zona playoff

Imbattuto dalla sfida interna del 26 ottobre contro il Modica, l’organico di Fabio Comandatore è di gran lunga più vicino alla zona playoff che a quella playout, e adesso può permettersi di sognare in attesa dell’inizio del girone di ritorno.

Gela. Il Niscemi inaugura l’anno nuovo ed il girone di ritorno ospitando allo stadio Pontelongo il Melilli, a ridosso della zona rossa della graduatoria. Imbattuto dalla sfida interna del 26 ottobre contro il Modica, l’organico di Fabio Comandatore è di gran lunga più vicino alla zona playoff che a quella playout, e adesso può permettersi di sognare in attesa dell’inizio della seconda frazione del torneo. Saldamente nel riquadro di sinistra del girone B, il Niscemi è lontano tre lunghezze dal quinto posto occupato dall’Atletico Catania ed undici dalla dodicesima posizione. Importante regalare un successo alla propria gente per ampliare ulteriormente il gap dalla zona rossa della classifica ed iniziare al meglio la seconda fase della competizione, prestando attenzione anche ai risultati delle contendenti ad un piazzamento nella zona privilegiata della classifica. In particolare, l’Atletico Catania sarà ospite della capolista Modica, mentre Messana e Avola daranno il via alla sedicesima giornata oggi pomeriggio.