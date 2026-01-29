Niscemi, al "Basarocco" riattivata la rianimazione: riparte medicina interna, via a supporto psicologico

La frana ha generato conseguenze che si sono riverberate sui servizi, anche quelli essenziali, gradualmente in via di ripristino

Niscemi. Da stasera presso l’ospedale "Basarocco" è stata riattivata la rianimazione h24 e dalla mattinata di domenica sarà nuovamente operativo il reparto di medicina interna. Da domattina, sarà altresì a disposizione della popolazione un camper con un’unità medica e un infermiere mentre è già stato attivato un servizio di supporto psicologico. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Conti. La frana ha generato conseguenze che si sono riverberate sui servizi, anche quelli essenziali, gradualmente in via di ripristino.