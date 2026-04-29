Niente governo regionale per Caci: l'assessore Mpa rimane fuori dalle scelte di Schifani

Niente da fare per Caci che rimane a Palazzo di Città

Gela. Per tanti, soprattutto sotto le insegne dell'Mpa locale, doveva essere questione di giorni. Le scelte appena comunicate dal governatore siciliano Renato Schifani, però, non ricomprendono l'assessore autonomista Valeria Caci. Il suo nome era nell'elenco dei potenziali ingressi nel governo regionale, toccato dalle inchieste e da vuoti da coprire. Il governatore forzista ha invece scelto Nuccia Albano, già assessore Dc prima delle vicende giudiziarie dell'ex presidente siciliano Salvatore Cuffaro (per lei la delega alla famiglia, politiche sociali e lavoro), l'azzurro Marcello Caruso (alla sanità subentrando a Daniela Faraoni) e la nissena Elisa Ingala (in quota Mpa) che va alla funzione pubblica e autonomie locali. Niente da fare per Caci che rimane a Palazzo di Città. "Si ripristina la giunta al completo - ha detto il presidente Schifani - condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani".