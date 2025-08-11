Netanyahu sente Trump sul piano per controllare Gaza City

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha discusso con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "dei piani di Israele per prendere il controllo delle...

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha discusso con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "dei piani di Israele per prendere il controllo delle rimanenti roccaforti di Hamas a Gaza, al fine di porre fine alla guerra, liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas". Lo ha annunciato l'ufficio di Netanyahu. "Il primo ministro Netanyahu ha ringraziato il presidente Trump per il suo fermo sostegno a Israele fin dall'inizio della guerra", ha aggiunto l'ufficio stampa del premier. Si tratta della prima telefonata fra i due dopo che venerdì scorso l'esecutivo israeliano ha annunciato di aver approvato il piano per prendere il controllo di Gaza City.

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).