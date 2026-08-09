Quotidiano di Gela

Netanyahu “Israele respinge il piano del Board of Peace per Gaza”

TEL AVIV (ITALPRESS) - "Israele respinge il documento in 15 punti", presentato dal Board of Peace di Donald Trump. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in apertura della riunione...

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2026 16:23
Netanyahu “Israele respinge il piano del Board of Peace per Gaza” -
Italia
Italpress
Condividi

TEL AVIV (ITALPRESS) - "Israele respinge il documento in 15 punti", presentato dal Board of Peace di Donald Trump. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in apertura della riunione di gabinetto odierna, come riportano i media locali. Le forze israeliane "non procederanno con alcun ritiro" dalla Striscia di Gaza "fin quando non ci sarà il vero disarmo di Hamas", ha aggiunto.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 09 agosto 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela