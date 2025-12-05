"Nessuna autocelebrazione su bilancio, polemiche sterili", Morselli: "Con M5s prosegue lavoro"

L'assessore, in quota M5s, non sembra troppo attratta da discorsi che virino su aspetti di scelte strategiche, a livello di governo della città

Gela. Il passaggio, amministrativo e politico, del bilancio stabilmente riequilibrato, incide certamente sulla maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano e sul governo cittadino. L'assessore Romina Morselli, in quota M5s, c'era a Palazzo di Città quando l'ex amministrazione Greco si trovò davanti alla dichiarazione di dissesto, con tutte le conseguenze del caso. “Fu un periodo molto difficile – dice – oggi, la situazione è diversa. Mi sento pienamente garantita dal vertice burocratico e da quello politico. Il lavoro svolto dal segretario generale Giovanni Curaba è importante. Con la linea indicata dal sindaco, siamo riusciti ad approvare uno strumento finanziario che aprirà nuove prospettive. Per questa ragione, mi sembrano fuori luogo dichiarazioni che danno quasi per scontata l'approvazione del bilancio. Abbiamo fatto sforzi enormi, con uffici quasi del tutto privi di personale. Il lavoro di tutti è stato instancabile. Onestamente, chi critica o sottovaluta, penso lo faccia solo per giustificare un voto in aula, secondo me scellerato. Non ho compreso la posizione né di Fratelli d'Italia né della Dc”. E' evidente che Morselli si riveda in pieno in un'amministrazione comunale nella quale ha assunto un ruolo certamente non secondario. Il rapporto con il sindaco non è mai andato incontro a crisi, più o meno passeggere. Sembra ancor più solido. “Qualcuno ritiene che ci sia stata un'eccessiva autocelebrazione, subito dopo il sì al bilancio. Le ritengo posizioni sterili. Mi sembra, invece – aggiunge - che il discorso del sindaco sia stato a trecentosessanta gradi. Ha dato piena apertura al lavoro di tutti. Ha ringraziato il governo regionale. Noi proseguiamo, seguendo una linea precisa e alzare i toni non serve a nessuno”. L'assessore, in quota M5s, non sembra troppo attratta da discorsi che virino su aspetti di scelte strategiche, a livello di governo della città. “Se il sindaco vorrà avviare una fase di verifica, io sono pronta a confrontarmi – continua – spero che il lavoro condotto possa aver soddisfatto. Con il Movimento cinquestelle, non ci sono mai stati problemi. Ho un costante dialogo con l'assessore Simone Morgana, con i consiglieri e con il gruppo storico. Lo stesso vale per le interlocuzioni con l'onorevole Nuccio Di Paola. Non penso ci siano problemi e stiamo portando avanti il cartellone per il Natale. Per quanto mi riguarda, da sempre la mia politica è la città e cercare di migliorarla”.

In foto il sindaco Di Stefano e l'assessore Morselli