"Nessuna assenza strategica all'assemblea Srr", Bancheri: "Pronto a riconvocarla"

Non è passata inosservata l'assenza dei tre primi cittadini del cda Srr

Gela. Come abbiamo riferito, l'assemblea dei sindaci della Srr4, la società che sovraintende il sistema rifiuti territoriale, oggi è stata indetta per valutare le vicende riprese dall'inchiesta in corso condotta dalla Dda di Caltanissetta e dai carabinieri, che ipotizza un presunto traffico illecito di rifiuti nel sito di Timpazzo. Tra gli indagati, l'ingegnere Giovanna Picone, manager di Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di conferimento e il servizio di raccolta. Una riunione fissata su richiesta del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, proprio sulla scorta dell'indagine. Non è passata inosservata l'assenza dei tre primi cittadini del cda Srr, il presidente Gianfilippo Bancheri (sindaco di Delia) e i sindaci di Riesi, Salvatore Sardella, e di Sommatino, Salvatore Letizia. “Assenze strategiche? Assolutamente, no – dice Bancheri – io ho inviato una regolare comunicazione. Non ho potuto partecipare per ragioni di impegni professionali e comunque ho poi attivato il collegamento, anche se l'assemblea non si è potuta tenere perchè non poteva essere tenuta in via straordinaria. Il sindaco di Riesi Salvatore Sardella era impegnato con i lavori del civico consesso mentre il primo cittadino di Sommatino Salvatore Letizia aveva indicato la possibilità di prendere parte in videocollegamento”. Qualche dubbio, in una fase molto delicata per le sorti del ciclo rifiuti territoriale, è balenato. I tre sindaci del cda sono tutti di area centrodestra, la stessa del manager Picone, che la scorsa settimana si è autosospesa (causa indagine) dall'incarico regionale di commissario per l’attuazione degli interventi di adeguamento del depuratore Ias di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, affidatole dal presidente Renato Schifani. “Sono strumentalizzazioni senza fondamento – aggiunge Bancheri – sono pronto da subito a riconvocare l'assemblea e lo farò a breve”. I sindaci che hanno preso parte alla riunione, in presenza, e il presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta, Walter Tesauro, in ogni caso, ritengono necessario che con la prossima convocazione si affronti non solo la vicenda dell'inchiesta ma pure quella su possibili determinazioni da assumere in merito alla governance della Srr e della società Impianti Srr, attualmente condotta dall'ingegnere Picone. I pm della Dda hanno già avanzato richiesta di sequestro preventivo, sulla base delle contestazioni mosse dagli indagati. Sarà il gip a decidere.