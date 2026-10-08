"Nessun nuovo medico in ospedale", Di Stefano: "Ci costituiremo nel giudizio, Asp non ha risolto nulla"

Il decreto appena pubblicato dal Tar stoppa gli effetti dell'ordinanza sindacale che ad Asp imponeva, da subito, di incrementare il personale medico

Gela. La contesa, compresa quella in sede di giustizia amministrativa, non è conclusa, seppur il Tar Palermo abbia da poco disposto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del sindaco Terenziano Di Stefano sul tema del potenziamento dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Asp, che ha impugnato l'ordinanza del primo cittadino, ha ottenuto una fulminea pronuncia dei giudici palermitani, per le “misure cautelari”. Il decreto appena pubblicato stoppa gli effetti dell'ordinanza sindacale che ad Asp imponeva, da subito, di incrementare il personale medico al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” e nei reparti maggiormente in sofferenza. “Il Comune si costituirà nel giudizio di merito – dice il sindaco Di Stefano che ha voluto fortemente la lunga vertenza sanità – il Tar sospende gli effetti della mia ordinanza ma non la revoca né dispone un annullamento. Nel decreto, gli stessi giudici parlano della carenza di medici e già questo è un primo passo. Nel giudizio di merito presenteremo una dettagliata relazione sullo stato attuale del nostro ospedale, in piena emergenza, presenteremo le quattordicimila firme raccolte e tutte le delibere di Asp che a oggi non hanno portato alcun incremento di personale medico ma solo specializzandi a otto ore settimanali”. L'ente comunale non si è costituito nel procedimento per le misure cautelari e questa mattina il sindaco e la sua giunta hanno valutato il ricorso proposto da Asp. “Probabilmente, in Sicilia, è la prima volta che accade che un'amministrazione comunale imponga all'Asp di potenziare il personale medico di una struttura ospedaliera – aggiunge Di Stefano – un sindaco, così come ho riportato nell'ordinanza, può disporre misure urgenti per superare le carenze di personale ma escludo che possa dettare le misure gestionali da adottare, che spettano invece all'Asp. Nel giudizio di merito cercheremo di far valere le nostre ragioni. L'emergenza del “Vittorio Emanuele” non è stata risolta e Asp ancora oggi è inadempiente e non ha predisposto l'incremento di personale che abbiamo richiesto”.