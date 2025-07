Nell'auto un carico di hashish da venti chili, fu sequestrata anche cocaina: ventunenne patteggia

Gli agenti di polizia trovarono il carico di droga, all'interno di un'Alfa Romeo Stelvio, guidata dal giovane

Gela. Un anno fa, i poliziotti trovarono, all'interno dell'auto sulla quale viaggiava, venti chili di hashish. Durante i controlli e le perquisizioni, nella sua abitazione, furono sequestrati inoltre cocaina e denaro. Per il ventunenne Leonardo D'Aleo è stato definito il patteggiamento. C'è stato l'assenso, sulla base della richiesta avanzata dalla difesa del giovane, rappresentata dall'avvocato Rosario Prudenti. Due anni e sei mesi, è questa l'entità della decisione ratificata. Gli agenti di polizia trovarono il carico di droga, all'interno di un'Alfa Romeo Stelvio, guidata dal giovane. La cocaina fu rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, nei cui confronti era stato disposto il giudizio immediato. La difesa ha optato per il patteggiamento. Per gli inquirenti, non è da escludere che l'ingente quantitativo fosse stato commissionato e che D'Aleo abbia agito come corriere per far arrivare l'hashish in città.