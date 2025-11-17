"Nell'alloggio Iacp ma senza averlo occupato", assolti due coniugi

Il procedimento venne attivato a seguito di verifiche, richieste dall'Istituto autonomo case popolari

Gela. Una coppia di coniugi era a processo, con l'accusa di aver occupato abusivamente un alloggio popolare dello Iacp, in via Aranco. Il giudice Fabrizio Giannola, a conclusione dell'istruttoria dibattimentale, li ha assolti, “perché il fatto non sussiste”. Il procedimento venne attivato a seguito di verifiche, richieste dall'Istituto autonomo case popolari, e condotte dagli agenti della polizia municipale, nell'immobile nel quale vivono entrambi. La procura ha chiesto la condanna a sei mesi ma la difesa, con il legale Feliciana Ponzio, ha invece sostenuto l'assenza di qualsiasi “invasione” dell'immobile. I coniugi iniziarono a vivere nell'abitazione per assistere la madre di lei, che risiedeva legittimamente, avendone diritto, in via Aranco. Una presenza stabile, quella dei coniugi, resa necessaria dall'assistenza della quale aveva bisogno la donna. Continuarono a viverci anche dopo la morte della donna. La difesa ha più volte insistito sull'assenza di qualsiasi presupposto per contestare l'occupazione. Entrarono nell'abitazione proprio su richiesta della legittima assegnataria. Un aspetto messo in luce dal giudice, nelle motivazioni. Durante il dibattimento, è stato indicato che ci fu una richiesta di assegnazione, avanzata dai coniugi ma senza un riscontro. Per il giudice, nella vicenda non si profilano le condizioni per appurare violazioni penali.