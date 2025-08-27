Quotidiano di Gela

Nella notte un’auto si ribalta a Palermo, sfiorata la tragedia

PALERMO (ITALPRESS) & Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una notte di divertimento per 4 giovani palermitani, rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in viale Regione siciliana, all& del sottopasso di corso Calatafimi. L&

A cura di Redazione
27 agosto 2025 09:27
Nella notte un’auto si ribalta a Palermo, sfiorata la tragedia -
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una notte di divertimento per 4 giovani palermitani, rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in viale Regione siciliana, all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi. L’auto sulla quale viaggiavano, probabilmente a causa dell’alta velocità, poco prima dell’alba ha urtato un marciapiede, poi un muretto e infine si è ribaltata più volte dopo avere distrutto un’auto parcheggiata. I quattro occupanti dell’utilitaria (dai resti dovrebbe trattarsi di una fiat Panda) sono stati costretti a uscire da un finestrino. Se la sono cavata con tanto spavento e qualche escoriazione. Una ragazza è stata soccorsa in stato di shock dai sanitari del 118.

wvT6efSh3JyHm9CN8jBY8hfCumhijD1syxBESPrP.jpg

-Foto Italpress-
(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela