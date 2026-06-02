Nella notte Bmw distrutta dalle fiamme, danneggiata anche un'altra auto
Un anno fa, sempre in via Romagnoli, un'altra Bmw era stata distrutta da un incendio notturno
A cura di Rosario Cauchi
02 giugno 2026 12:59
Gela. Nella notte, in via Romagnoli, le fiamme hanno distrutto una Bmw serie 3 e danneggiato una Lancia Y parcheggiata a poca distanza. Entrambe le vetture erano in sosta a ridosso di stabili residenziali della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini, soprattutto rispetto all'ipotesi di un rogo doloso. Un anno fa, sempre in via Romagnoli, un'altra Bmw era stata distrutta da un incendio notturno.