Nella notte Bmw distrutta dalle fiamme, danneggiata anche un'altra auto

Un anno fa, sempre in via Romagnoli, un'altra Bmw era stata distrutta da un incendio notturno

Gela. Nella notte, in via Romagnoli, le fiamme hanno distrutto una Bmw serie 3 e danneggiato una Lancia Y parcheggiata a poca distanza. Entrambe le vetture erano in sosta a ridosso di stabili residenziali della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini, soprattutto rispetto all'ipotesi di un rogo doloso. Un anno fa, sempre in via Romagnoli, un'altra Bmw era stata distrutta da un incendio notturno.