Nel palermitano una donna partorisce in ambulanza grazie ai soccorritori del 118

PALERMO (ITALPRESS) – Il viaggio in auto verso Palermo e l’imprevisto a lieto fine: una donna ha partorito stamattina un bimbo all’interno di un’ambulanza del 118, a Misilmeri. Ad assisterla l’equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo. Il prologo è stato alle 6.30, quando da un’auto con a bordo anche la donna, proveniente da Ciminna e diretta verso Palermo, è arrivata una chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118 guidata da Fabio Genco: il parto era imminente, da qui appunto la decisione di fermarsi a Misilmeri e attendere l’arrivo dell’ambulanza, giunta sul posto pochi minuti dopo.

Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, nel capoluogo siciliano, tuttavia non c’è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell’ambulanza “Misilmeri 45”. Mamma e neonato sono stati poi condotti al Buccheri La Ferla e stanno entrambi bene. Curiosità: il soccorritore Vincenzo Saitta alcuni giorni fa è intervenuto anche in occasione del parto di un bimbo in una casa di Misilmeri.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolinea: “Ancora una volta il 118 siciliano c’è stato “nel momento del bisogno”, grazie a uno splendido lavoro di squadra e alla grande professionalità e umanità dei propri operatori che ci rendono ogni giorno sempre più orgogliosi. Un abbraccio di benvenuto alla vita al bimbo e i migliori auguri ai suoi genitori”.

-Foto ufficio stampa Seus-

(ITALPRESS).