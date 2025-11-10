"Nel fine settimana non esiste un servizio veterinario attivo", avvocato scrive al Comune

L'avvocato Gaetana Petta ha inoltrato una nota ufficiale al sindaco Terenziano Di Stefano e all'assessorato di competenza

Gela. Un servizio veterinario attivo anche nel fine settimana, per dare soccorso agli animali che subissero incidenti o fossero colpiti da particolari patologie. L'avvocato Gaetana Petta ha inoltrato una nota ufficiale al sindaco Terenziano Di Stefano e all'assessorato di competenza. “Nel fine settimana, in città, non esiste un servizio veterinario attivo h24 – dice l'avvocato Petta – un cane o un qualsiasi altro animale, che fosse vittima di un incidente o che stesse male, è costretto ad aspettare lunedì per essere sottoposto a cure”. Per questa ragione, con la nota inviata a Palazzo di Città, la professionista richiede che si attivi, anche tramite convenzione "con Asp o con professionisti locali", un servizio di pronto intervento H24 e che si proceda con una verifica sulla reperibilità veterinaria. “Non è una polemica – conclude – ma parliamo di un atto di civiltà e di rispetto verso i nostri animali”. Petta richiama la “sensibilità” mostrata, sul tema, da cittadini e volontari. “Affinché si garantisca una risposta rapida ed efficace nei casi di emergenza animale”, conclude.