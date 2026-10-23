La provocazione "Nel centrodestra locale troppi leader, opposizione non esiste", Incardona: "Di Stefano? Fa populismo"

Incardona, piuttosto vicino alle posizioni dell'ex sindaco Lucio Greco e meno incline a quelle della segreteria cittadina di Forza Italia, è molto critico davanti alla condizione politica attuale del centrodestra locale

Gela. “Centrodestra locale senza leader? In realtà, penso invece che ce ne siano anche troppi. In ogni partito, c'è chi tende a essere leader e poi ambisce a fare la guida di tutta la coalizione”. L'ex assessore Salvatore Incardona, da qualche tempo ormai nell'orbita ufficiale di Forza Italia, questa mattina ha partecipato al primo incontro finalizzato a istituire l'osservatorio permanente sulla sanità locale. La posizione di Forza Italia, in generale, non ha mai combaciato, sul tema, con quella dell'amministrazione comunale, a maggior ragione durante la lunga vertenza sanità. Non a caso, gli azzurri hanno voluto blindare la norma da sedici milioni di euro per la progettazione del nuovo ospedale senza aprire nessuno spiraglio, durante la discussione all'Ars, all'emendamento per trasferire questi fondi al potenziamento dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Incardona, piuttosto vicino alle posizioni dell'ex sindaco Lucio Greco e meno incline a quelle della segreteria cittadina di Forza Italia, è molto critico davanti alla condizione politica attuale del centrodestra locale. “L'opposizione in consiglio comunale praticamente non esiste – aggiunge – è una finta opposizione. Si fa fatica a distinguere tra la maggioranza del sindaco e l'opposizione. Nel contesto locale, addirittura, abbiamo una parte del centrodestra che è nel governo cittadino, come nel caso dell'Mpa. Poi, ci sono partiti della nostra area che pur avendo stretto accordi nazionali, in città sono nella giunta di centrosinistra. Tutti questi partiti dovrebbero avere un maggiore senso di responsabilità verso chi crede nel lavoro del centrodestra”. In Forza Italia, il gruppo dell'ex assessore e dell'ex primo cittadino Greco non si rivede nella linea della segreteria locale, affidata a Vincenzo Cirignotta, a sua volta presente alla riunione odierna dell'osservatorio permanente sulla sanità, in rappresentanza degli azzurri. Tra i due “poli” manca decisamente la spinta d'attrazione. Incardona, inoltre, non risparmia osservazioni poco concilianti neanche al sindaco Terenziano Di Stefano. “Ancora oggi – conclude – non capisco quale siano le sue scelte amministrative. Ci sono tante emergenze irrisolte in città e i problemi non mancano, solo per fare un esempio recente tutto il caos che si è creato sui parcheggi riservati ai residenti. In tutto questo, il sindaco sceglie spesso l'impronta populista cavalcando vertenze di ogni tipo, probabilmente per mascherare i tanti problemi della sua amministrazione”.