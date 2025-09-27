Necropoli via Di Bartolo, infiltrazioni piovane: soprintendenza chiamata a dare spiegazioni

Le prime lievi piogge degli ultimi giorni fanno presagire infiltrazioni interne

Gela. Inaugurata in pompa magna, la necropoli di via Di Bartolo già fa presagire difficoltà strutturali. Le prime lievi piogge degli ultimi giorni causano infiltrazioni interne. Probabilmente, difformità nell'intervento di musealizzazione rischiano di generare danni. La soprintendenza è chiamata a fare riscontri e a dare risposte precise. Questa mattina, dopo le segnalazioni dei residenti che si occupano di assicurare decoro all'area, l'amministrazione comunale ha fatto un sopralluogo generale.