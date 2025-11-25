Necropoli via Di Bartolo, impossibile visionare i reperti: condensa avvolge la copertura

La copertura utilizzata è colma di condensa e non permette di vedere i reperti

Gela. I cittadini della zona e i componenti del comitato hanno fatto di tutto, in questi mesi, insieme all'amministrazione comunale, per rendere ancora più attrattiva la necropoli dei bambini, riaffiorata durante i lavori di posa della fibra ottica. L'inaugurazione dell'importante sito archeologico, nel cuore di via Di Bartolo, ha da quel momento concentrato l'attenzione di turisti e semplici avventori, tutti interessati a visitare la necropoli. Però, gli inconvenienti strutturali si stanno susseguendo. Con le prime piogge, negli scorsi mesi, si notarono infiltrazioni dalla copertura collocata per la musealizzazione. Man mano, si sono osservate tracce di muffa e oggi il sito è praticamente avvolto dalla condensa. La copertura utilizzata è colma e non permette di vedere i reperti. In queste ore, i residenti e i componenti del comitato spontaneo si sono radunati davanti alla necropoli per spingere affinché si ripristino condizioni adatte ai visitatori e si intervenga per collocare una copertura idonea.