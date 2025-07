Necropoli via Di Bartolo, FdI: "Risultato importante, reso possibile anche dall'assessorato regionale"

Fratelli d'Italia rivendica il ruolo avuto dall'assessore regionale Scarpinato, riferimento politico dei meloniani nel governo Schifani

Gela. Nello spirito bipartisan dell'inaugurazione della necropoli di via Di Bartolo, Fratelli d'Italia rivendica il ruolo avuto dall'assessore regionale Scarpinato, riferimento politico dei meloniani nel governo Schifani. "Esprimiamo grande soddisfazione per il completamento del sito di via Di Bartolo. Un'opera importante che permette di far riaffiorare la nostra storia rendendola pienamente fruibile. In ogni angolo della città emergono importanti siti e iniziative come questa valorizzano l'enorme patrimonio archeologico e culturale sommerso. Ringraziamo Open Fiber - dicono gli esponenti del direttivo FdI - che tra mille problemi ha ideato, finanziato e voluto fortemente questa importante opera. Un doveroso ringraziamento va anche all’assessorato regionale e alla soprintendenza per i beni culturali di Caltanissetta per la disponibilità e l'impegno profuso al completamento dei lavori. Ci auguriamo che questa iniziativa possa costituire esempio per un nuovo modo di pensare e gestire i beni archeologici che rappresentano la nostra identità e possono essere volano per il turismo".