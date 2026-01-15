Necropoli di via di Bartolo, al via gli interventi

L’amministrazione comunale, con fondi propri e l’assenso della Soprintendenza, ha programmato innesti tecnici ,nuove turbine e la manutenzione generale per il decoro dell’area.

Gela. Sono iniziati questa mattina gli interventi di riqualificazione e manutenzione della necropoli di via Di Bartolo, un sito archeologico di grande valore storico che dovrebbe tornare presto alla piena fruibilità per cittadini e visitatori. L’avvio dei lavori arriva dopo mesi di sit-in, scioperi simbolici e ripetute richieste da parte dei residenti, che hanno più volte denunciato le difficoltà nella fruizione del sito.

Tra gli interventi programmati figura un innesto tecnico risolutivo, studiato per superare definitivamente il problema dell’accumulo di condensa. Sono previste anche nuove turbine, progettate per migliorare la ventilazione e garantire condizioni ottimali di conservazione e visibilità dei reperti archeologici.

L’amministrazione comunale ha deciso di impegnare fondi propri per dare una soluzione concreta e duratura, consentendo finalmente ai visitatori di usufruire appieno di un’area di rilevante interesse culturale. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Romina Morselli, con l’assenso della Soprintendenza, hanno definito nel dettaglio le attività da realizzare, in collaborazione con i tecnici incaricati.

"Grazie all’intuizione e al senso di responsabilità dell’Amministrazione comunale di Gela, e all’impegno diretto delle risorse economiche del Comune, è stato possibile individuare una soluzione concreta a gravi problematiche preesistenti che rischiavano di rimanere irrisolte. Dopo che Open Fiber ha comunicato l’impossibilità di intervenire a seguito della chiusura del cantiere, l’Amministrazione non si è fermata: il tecnico Andrea Tandurella ha presentato alla Soprintendenza una proposta risolutiva, frutto di un lavoro attento e condiviso. Come Assessorato ai Beni Culturali, abbiamo seguito con grande attenzione ogni fase, nella consapevolezza che la tutela del nostro patrimonio debba sempre procedere di pari passo con lo sviluppo e i servizi per la città. Questo risultato dimostra che, con visione, collaborazione e determinazione, è possibile superare anche le criticità più complesse»

Oltre agli interventi strutturali, è in programma anche una manutenzione generale per il decoro dell’area, che comprende la pulizia degli spazi e un miglioramento complessivo dell’aspetto del sito.

I residenti, che da mesi attendono una soluzione definitiva, guardano ora con maggiore fiducia a questi lavori, auspicando che rappresentino un punto di svolta per la valorizzazione della necropoli e per la restituzione alla città di un patrimonio archeologico troppo a lungo penalizzato.