Spari la scorsa notte, giovane ferito: è arrivato in ospedale

Pare che la ferita principale sia al piede

Gela. Sarebbe stato raggiunto almeno da un colpo di pistola. Un giovane, ventitreenne, è rimasto ferito, ieri notte. E' arrivato al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” per le prime cure. Pare che la ferita principale sia al piede. Le sue condizioni non sono preoccupanti e sulla vicenda sarebbe in atto un'indagine. I carabinieri sono giunti, già la scorsa notte, in ospedale, per acquisire i primi elementi.