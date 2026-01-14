“Street control” arriva a Gela per la lotta al parcheggio selvaggio

Il nuovo sistema tecnologico supporterà la Polizia Municipale nel controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto del parcheggio selvaggio

Gela. Sarà operativo dalla prossima settimana il sistema Street Control, una nuova tecnologia a supporto della Polizia Municipale per rafforzare il controllo del territorio e contrastare in maniera più efficace il fenomeno del parcheggio selvaggio, una delle criticità più diffuse e segnalate dai cittadini in tutte le zone della città.

Il sistema Street Control consente, attraverso dispositivi installati sui veicoli di servizio, di rilevare automaticamente le infrazioni legate alla sosta irregolare, migliorando la rapidità e l’efficienza dei controlli. Grazie a questa tecnologia, gli agenti potranno monitorare un numero maggiore di strade e quartieri, ottimizzando le risorse disponibili e garantendo una presenza più capillare sul territorio.

Il parcheggio selvaggio, infatti, rappresenta non solo un problema di decoro urbano, ma anche una questione di sicurezza e viabilità, soprattutto in prossimità di incroci, scuole, marciapiedi e aree riservate ai mezzi di soccorso e alle persone con disabilità. L’adozione di Street Control mira proprio a tutelare questi spazi e a favorire una mobilità più ordinata e rispettosa delle regole.

L’introduzione del sistema non ha un fine esclusivamente sanzionatorio, ma si inserisce in una strategia più ampia di educazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e di miglioramento della qualità della vita urbana. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di promuovere comportamenti più responsabili da parte degli automobilisti, scoraggiando abitudini scorrette che penalizzano l’intera collettività.

Con Street Control, Gela compie un passo avanti verso una città più organizzata, sicura e vivibile, rafforzando l’azione della Polizia Municipale e rispondendo concretamente alle richieste dei cittadini che da tempo chiedono maggiore attenzione al tema della sosta irregolare.