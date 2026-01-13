Morto Lillo Nastasi, deceduto mentre si trovava in Tunisia

Non era sposato e la notizia del decesso, causato probabilmente da un malore, è presto giunta ai tanti che in città lo conoscevano

Gela. Appassionato di sport e di viaggi, Lillo Nastasi ha trovato la morte lontano da Gela, in Tunisia, dove si trovava in questo periodo. È deceduto la scorsa notte. Aveva 83 anni. Non lesinava sforzi per la sua grande passione sportiva, anche nei campi da tennis. Non era sposato e la notizia del decesso, causato probabilmente da un malore, è presto giunta ai tanti che in città lo conoscevano.