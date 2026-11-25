‘Ndrangheta, blitz contro traffico di droga. 33 misure cautelari a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro la 'ndrangheta questa mattina a Reggio Calabria. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimaf...

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro la 'ndrangheta questa mattina a Reggio Calabria. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, a un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo quanto rende noto l'Arma dei Carabinieri, il gruppo criminale avrebbe avuto lo scopo di agevolare e finanziare la 'ndrangheta.

- Foto ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).