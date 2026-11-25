‘Ndrangheta, blitz contro traffico di droga. 33 misure cautelari a Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro la 'ndrangheta questa mattina a Reggio Calabria. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimaf...
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro la 'ndrangheta questa mattina a Reggio Calabria. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, a un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo quanto rende noto l'Arma dei Carabinieri, il gruppo criminale avrebbe avuto lo scopo di agevolare e finanziare la 'ndrangheta.
- Foto ufficio stampa Carabinieri -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/ndrangheta-blitz-contro-traffico-di-droga-33-misure-cautelari-a-reggio-calabria/
Verificato il: 25 novembre 2026