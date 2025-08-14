Quotidiano di Gela

A cura di Redazione
14 agosto 2025 08:55
Naufragio al largo di Lampedusa, riprese le ricerche dei dispersi -
PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto ieri mattina al largo di Lampedusa.
Una sessantina le persone salvate, mentre sono 27 le vittime accertate, tra cui una bambina. Un centinaio le persone a bordo delle due imbarcazioni partite da Tripoli nelle prime ore della giornata, poi affondate a circa 14 miglia nautiche a sud di dalla Pelagie.
-foto Ipa Agency –
