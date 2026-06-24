Nato, Rutte elogia Trump “Leader mondo libero”, ma presidente Usa attacca l’Italia

Di Stefano VaccaraWASHINGTON (STATI UNITI (ITALPRESS) - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro bilaterale nello Studio...

Di Stefano Vaccara

WASHINGTON (STATI UNITI (ITALPRESS) - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro bilaterale nello Studio Ovale, attribuendogli un ruolo decisivo nel rafforzamento dell'Alleanza Atlantica e nell'aumento delle spese militari da parte degli alleati europei. Nel corso dell'incontro con la stampa, Trump ha però espresso apertamente la propria delusione nei confronti di diversi Paesi europei, criticando in particolare Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna per il livello di sostegno fornito agli Stati Uniti. "Questa è una questione di sicurezza e di protezione. Riguarda la necessità che il mondo libero si assuma le proprie responsabilità", ha dichiarato Rutte, sostenendo che gli alleati europei stanno aumentando gli investimenti militari anche grazie alla pressione esercitata da Trump. Secondo il segretario generale della Nato, il presidente americano ha ottenuto un risultato storico. "Dai tempi di Eisenhower non si era mai vista una spinta così forte verso una più equa condivisione degli oneri della difesa tra Europa e Stati Uniti", ha affermato. Rutte ha inoltre evidenziato come i nuovi programmi di riarmo stiano producendo importanti benefici economici per gli Stati Uniti, con centinaia di miliardi di dollari di investimenti e quasi 200mila posti di lavoro sostenuti dal settore della difesa. Il numero uno dell'Alleanza ha anche richiamato l'attenzione sulla necessità di aumentare la capacità produttiva dell'industria militare occidentale, sottolineando che servono più missili, intercettori, carri armati e sistemi di intelligenza artificiale per affrontare le sfide della sicurezza globale. Trump ha ringraziato il segretario generale per le parole di apprezzamento, definendolo "un grande leader" e sostenendo di aver trasformato la Nato. "Penso che nessuno avrebbe immaginato un cambiamento così profondo dell'Alleanza", ha dichiarato. Il presidente americano ha però lamentato la mancanza di sostegno da parte di alcuni alleati durante le recenti crisi internazionali. "Non avevamo bisogno del loro aiuto, ma sarebbe stato bello sentirli dire che volevano aiutarci", ha affermato. Particolarmente dure le parole rivolte alla Spagna. "La Spagna è terribile. Non vuole pagare nulla e pensa di poter beneficiare di un passaggio gratuito all'interno dell'Alleanza", ha detto Trump. Il presidente ha inoltre dichiarato di essere rimasto "deluso" anche da Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Nel corso delle risposte ai giornalisti, Trump ha anche affrontato il tema energetico, criticando la politica britannica sulle estrazioni nel Mare del Nord. Secondo il presidente americano, Londra starebbe rinunciando a sfruttare risorse energetiche significative, finendo per acquistare petrolio dalla Norvegia a costi più elevati. "Il Regno Unito sta morendo economicamente mentre la Norvegia ha accumulato enormi ricchezze grazie al petrolio del Mare del Nord", ha affermato. Sul fronte internazionale il presidente ha dedicato ampio spazio alla Turchia e al presidente Recep Tayyip Erdogan, definito "un leader forte e rispettato". Trump ha rivelato di aver chiesto personalmente ad Ankara di non intervenire nel conflitto tra Israele e Iran. "Gli ho chiesto di restarne fuori e lo ha fatto. Erdogan ama la Turchia e sta facendo un ottimo lavoro", ha dichiarato. Trump ha inoltre lasciato intendere possibili sviluppi positivi nella cooperazione militare con Ankara, compresa la questione dei caccia F-35 richiesti dalla Turchia. Alla domanda di un giornalista sulla possibilità di arrivare al vertice Nato con un "regalo" per Erdogan sul dossier degli aerei da combattimento, il presidente ha risposto: "Probabilmente faremo qualcosa". Parlando del prossimo summit Nato dell'Aia, Trump ha spiegato che la sua partecipazione è legata anche all'insistenza del presidente turco. "Mi ha chiamato personalmente chiedendomi di esserci. Per rispetto nei suoi confronti parteciperò", ha detto. Nel corso dello scambio con la stampa il presidente americano ha affrontato anche la guerra in Ucraina, riconoscendo al presidente Volodymyr Zelensky la capacità di resistere all'invasione russa. "Sta facendo piuttosto bene. Sta tenendo duro. Bisogna riconoscere che è coraggioso, dispone di buoni equipaggiamenti e soprattutto di combattenti determinati", ha affermato. Trump ha inoltre sottolineato di apprezzare il fatto che diversi attori internazionali, compresi Turchia, Cina e Russia, siano rimasti fuori dall'ultimo conflitto in Medio Oriente, contribuendo a evitare un'ulteriore escalation regionale. Sul piano politico interno, il presidente ha commentato le recenti primarie democratiche a New York, attaccando duramente l'ala più progressista del partito. Riferendosi ai candidati sostenuti dai Democratic Socialists of America, Trump ha dichiarato che "non si tratta di socialisti, ma di comunisti", sostenendo che una crescente radicalizzazione del Partito Democratico potrebbe favorire i repubblicani nelle prossime elezioni nazionali. Infine, tornando sul tema Nato, Trump ha ribadito che gli Stati Uniti non chiedono agli alleati un maggiore contributo per ragioni economiche ma per una questione di lealtà. "Abbiamo migliaia di soldati in Europa, spendiamo centinaia di milioni di dollari per la loro sicurezza. Non vogliamo molto in cambio, soltanto lealtà", ha concluso.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency