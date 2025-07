Nato, Meloni “Impegni assunti sono sostenibili per l’Italia”

L'AJA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) - "Questo è un vertice importanteanche per gli impegni che vengono assunti. Sono impegnisignificativi e sostenibili per l'Italia. Si tratta di spesenecessarie per raffo...

A cura di Redazione 25 giugno 2025 14:25

Condividi