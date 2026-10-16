Nasce l’Agenzia Unica per la Mobilità dello Stretto, protocollo tra Messina e Reggio Calabria

Un'Area integrata dello Stretto per coordinare trasporti, turismo, cultura e servizi tra Messina e Reggio Calabria.

MESSINA (ITALPRESS) – Un’Area integrata dello Stretto per coordinare trasporti, turismo, cultura e servizi tra Messina e Reggio Calabria. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro, stamane, a bordo della nave traghetto Elio, alla presenza delle rispettive giunte e dei consigli comunali delle due città. Tra i punti centrali dell’accordo, della durata di cinque anni, la promozione dell’Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità, organismo sovracomunale destinato a coordinare il trasporto pubblico marittimo e terrestre, monitorare la qualità dei servizi e favorire l’accesso ai finanziamenti per le infrastrutture.

Il progetto punta inoltre a migliorare i collegamenti intermodali tra Messina e l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, attraverso servizi coordinati di autobus, traghetti e treni, e a introdurre un biglietto unico per gli spostamenti nell’area. Prevista anche la promozione della denominazione commerciale “Reggio Calabria-Messina” per lo scalo aeroportuale.

“Abbiamo già un’interlocuzione direttamente col governo – ha dichiarato Cannizzaro -. Gli uffici nostri sono già al lavoro per elaborare questa norma, per sancire di fatto l’Area integrata dello Stretto”. Basile ha annunciato che dall’1 dicembre la flotta di Atm Messina sarà impegnata nei collegamenti tra la città e l’aeroporto. L’intesa comprende inoltre iniziative congiunte per la promozione turistica e culturale, la collaborazione tra le università, agevolazioni per gli studenti pendolari e un sistema integrato di monitoraggio e protezione civile.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).