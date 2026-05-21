Napoli, forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei
NAPOLI (ITALPRESS) - L'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nellazona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenutaalle 5.50, a una profondità...
A cura di Redazione
21 maggio 2026 06:05
NAPOLI (ITALPRESS) - L'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nella
zona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuta
alle 5.50, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Napoli.
- Foto screenshot sito Ingv -
(ITALPRESS).