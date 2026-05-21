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Napoli, forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei

NAPOLI (ITALPRESS) - L'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nellazona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenutaalle 5.50, a una profondità...

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2026 06:05
Napoli, forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei -
Italia
Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) - L'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nella

zona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuta

alle 5.50, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Napoli.

- Foto screenshot sito Ingv -

(ITALPRESS).

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