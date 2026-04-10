Mussomeli, nella roccaforte di FdI i deluchiani nel progetto di Nigrelli e Catania

In città, i deluchiani, fin dalla campagna elettorale si schierano con il "modello Gela" di Di Stefano, con forti spinte progressiste e insieme a partiti come Pd e M5s, in questa tornata, a Mussomeli e non solo, optano per una candidatura di centrodestra

Mussomeli. La tornata delle amministrative, in alcuni Comuni della provincia, fa da prologo pure verso le regionali del prossimo anno. Sul territorio, non sono solo gli autonomisti dell'Mpa ad avere ampia autodeterminazione nel collocarsi, senza vincoli. I deluchiani di Sud chiama nord, presenti nella giunta Di Stefano, che solo qualche settimana fa hanno condiviso un'iniziativa politica in città, insieme al sindaco e allo stesso Cateno De Luca, a Mussomeli, roccaforte dei meloniani del sindaco uscente ed ex deputato regionale Ars Giuseppe Catania, si schierano con il candidato alla fascia tricolore sostenuto proprio dal primo cittadino attuale, ovvero l'avvocato Gianluca Nigrelli, al vertice di FdI in provincia. I deluchiani avranno un loro candidato al consiglio comunale, Nicolò Montagnino, figlio del coordinatore cittadino del partito Angelo Montagnino. De Luca, a breve, sarà a Mussomeli per sostenere Nigrelli. "La decisione, maturata di concerto con i vertici del partito fondato dall'onorevole Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina, punta a un obiettivo strategico: garantire la continuità della virtuosa azione amministrativa portata avanti negli anni dal sindaco uscente, Giuseppe Catania. La convergenza sul nome di Nigrelli ha visto il pieno benestare dei massimi esponenti del movimento, a partire dal segretario regionale Danilo Lo Giudice e dalla presidente nazionale Laura Castelli, supportati sul territorio dal coordinatore provinciale Angelo Bellina e dal responsabile provinciale per l'area del Vallone, Andrea Alessi. A suggellare l'alleanza sarà la presenza diretta del partito all'interno della lista civica a supporto di Nigrelli, puntando sulle nuove generazioni", fanno sapere i dirigenti di Sud chiama nord. Nigrelli non corre in una lista sotto il simbolo di Fratelli d'Italia ma in una civica, sulla base delle linee previste per i Comuni più piccoli. "All'interno della lista del candidato sindaco Gianluca Nigrelli sarà presente un nostro candidato di Sud chiama nord al consiglio comunale. Una scelta che testimonia la nostra volontà di unire energia, rinnovamento e radicamento sul territorio. Le basi di questo percorso condiviso sono state consolidate nei giorni scorsi durante un vertice programmatico tenutosi a Mussomeli. L'incontro ha visto seduti allo stesso tavolo il candidato Gianluca Nigrelli, il sindaco uscente Giuseppe Catania e l'intera delegazione locale di Sud chiama nord, composta, oltre che da me e Alessi, da Angelo Montagnino, Francesco Calà, Giuseppe Piazza, Angelo Modica e Giuseppe Vinci. ​Al centro dei lavori, la stesura del programma amministrativo: un lavoro di squadra volto a tradurre la visione di continuità in risposte concrete per i cittadini di Mussomeli", dice Bellina. Se in città, i deluchiani, fin dalla campagna elettorale di due anni fa si schierarono con il "modello Gela" di Di Stefano, con forti spinte progressiste e insieme a partiti come Pd e M5s, in questa tornata, a Mussomeli e non solo, optano per una candidatura espressione del centrodestra, facendo prevalere il progetto rispetto alla collocazione, come hanno più volte riferito.