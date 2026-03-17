Mussomeli, il consigliere Munì aderisce a Controcorrente-PeR

L'adesione a Controcorrente-PeR La Sicilia è ufficiale

Caltanissetta. Il progetto politico Controcorrente–PeR la Sicilia continua a radicarsi nei territori. Il consigliere comunale Enzo Munì, il più votato dell’area progressista al consiglio comunale di Mussomeli con oltre 600 voti, ha avviato un rapporto politico con Miguel Donegani, segretario regionale di PeR-Progressisti e Rinnovatori e responsabile organizzativo di Controcorrente per la Sicilia. "Si tratta di un’adesione importante che rafforza il percorso politico del movimento e ne consolida la presenza nei territori anche in prospettiva futura. Enzo Munì è una persona seria, profondamente legata alla sua città e alla sua provincia, e rappresenta una figura credibile e radicata nel territorio. La sua adesione al progetto Controcorrente – PeR la Sicilia nasce dalla condivisione di un percorso politico fondato su partecipazione, serietà e attenzione ai problemi reali dei cittadini. Enzo Munì – dice Miguel Donegani – è una persona perbene e un amministratore attento al territorio. Sono convinto che il suo contributo potrà rafforzare ulteriormente il nostro progetto politico e il lavoro che stiamo portando avanti in Sicilia. Il progetto Controcorrente – PeR la Sicilia continua infatti a costruire una rete di amministratori e rappresentanti locali impegnati in un percorso politico che guarda al futuro della Sicilia, sostenendo da anni la candidatura dell’on. Ismaele La Vardera alla presidenza della Regione. L’ingresso del consigliere Munì rappresenta quindi un passo importante per rafforzare la presenza del movimento nei territori e consolidare un progetto politico fondato su competenza, serietà e partecipazione".