Museo relitti, Perna: "Sia solo un punto di partenza"

Il dirigente regionale di Iv aveva già posto l'esigenza di un'azione ancora più capillare

Gela. Il nuovo museo dei relitti sia solo un punto di partenza. Lo spiega il dirigente regionale di Italia Viva Giuseppe Perna. "Questo spazio espositivo sarà una preziosa testimonianza della storia siciliana e gelese, del ruolo strategico che la nostra isola ha avuto nell’antichità e, permettetemi, quello che potrebbe avere ancora se solo non ci accontentassimo delle briciole. In molti lo vedono come un traguardo atteso da anni, ed è giusto che sia così. Ma ciò che non possiamo permetterci è considerarlo un punto d’arrivo. La storia millenaria di questa terra deve essere accompagnata da una strategia territoriale più ampia, che non si esaurisca dentro un palazzo chiuso, ma viva in una città aperta. Che questo museo non resti una cattedrale nel deserto, ma diventi l’inizio di un percorso nuovo per Gela, per Caltanissetta e per tutto il territorio nisseno. Un territorio che merita prestigio, cura e rispetto", dice Perna.