Museo relitti greci, musica e cultura: al via la rassegna "Eco-Lumina"

La rassegna artistico-culturale “Eco-Lumina: Note al Museo” si appresta al via

Gela. Si prepara al debutto una delle iniziative culturali più suggestive della stagione. Nasce da una visione del dott. Vincenzo Casciana, guidata dall'amore per il territorio e dalla volontà di valorizzare l'inestimabile patrimonio culturale di Gela, un’idea forte che ha trovato il proprio partner ideale in Bema srl, del dott. Giovanni Scaglione e della dott.ssa Emanuela Pace. Una realtà imprenditoriale che ha sposato il progetto con entusiasmo, mettendo in campo risorse private, capacità manageriali, struttura logistica e grande solidità progettuale per generare un impatto economico, culturale e sociale concreto. La direzione artistica della rassegna è affidata a Matilde Casciana, che ne curerà l'identità culturale e il percorso espressivo, mentre il progetto grafico e la comunicazione visiva sono curati da Zaira Granvillano. Perché la Nave di Gela merita visioni ambiziose e l'efficienza di partner privati pronti a investire con orgoglio sul futuro della comunità: insieme, per Gela, per la sua storia e per il suo patrimonio. Un tesoro rimasto immerso nelle profondità marine per più di due millenni e mezzo si svela oggi in una nuova veste emotiva: a partire da questo settembre, la rassegna artistico-culturale “Eco-Lumina: Note al Museo” si appresta a trasformare il Museo della Nave di Gela, nello scenario dell'Area Archeologica del Bosco Littorio, in un palcoscenico unico per nove appuntamenti esclusivi. Il programma promette un viaggio sorprendente tra musica, pensiero e natura, intessuto di sfumature sempre diverse: dalle sonorità internazionali del jazz sofisticato di Francesco Cafiso affiancato dal pianoforte di Marco Grillo , alla maestria e alla voce inconfondibile della chitarra mediterranea di Francesco Buzzurro; dall'energia travolgente e autentica di Lello Analfino, fino all'eleganza poetica e alle atmosfere d'autore di Mario Venuti. Ma la kermesse andrà ben oltre la dimensione musicale. Il cartellone riserverà un importante spazio all'approfondimento attraverso due speciali Lectio Magistralis curate da pensatori e intellettuali, tra cui spicca la presenza di Diego Fusaro, pronti a stimolare il dibattito su argomenti di stretta attualità. A fare da prezioso filo conduttore tra le varie serate saranno inoltre i momenti dedicati alle "Pillole di Mare": brevi e affascinanti parentesi divulgative incentrate sulla biodiversità marina, sui segreti dei relitti sommersi e sulla salvaguardia dei nostri mari, per ricucire quel legame profondo tra l'arte, l'archeologia e l'ecosistema del Mediterraneo. A coronare questa intensa rassegna vi saranno poi due eventi dal forte valore simbolico: il calore e la magia di un travolgente Concerto Gospel nel periodo natalizio e un imperdibile appuntamento finale ad inizio anno che chiuderà la rassegna. L'avventura prende il via domenica 13 settembre 2026 con il primo grande appuntamento in calendario. C'è grande aspettativa per la serata d'esordio che vedrà protagonista il Quartetto d'Archi Montalbano, pronto ad accogliere il pubblico in un'atmosfera immersiva ed eccezionale, illuminata esclusivamente dalla luce suggestiva ed ecosostenibile di migliaia di candele Led. La Nave di Gela si prepara così a non essere più soltanto un reperto da osservare, ma una storia viva e coinvolgente da ascoltare, vivere e attraversare. I biglietti per la serata inaugurale sono già stati messi ufficialmente in vendita sulla piattaforma i-Ticket.