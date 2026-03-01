Museo relitti greci fa il pienone, "almeno cinquemila visite"

Tanti visitatori in questo primo fine settimana per il museo dei relitti greci

Gela. Circa cinquemila visite in una sola giornata. Il primo fine settimana con il nuovo museo dei relitti greci, a Bosco Littorio, si conclude con numeri incoraggianti per un sito che ospita una delle navi più antiche al mondo e in un contesto finalmente reso adeguato e da sviluppare. Il sindaco Terenziano Di Stefano, attraverso i social, ha voluto ribadire l'efficienza dell'organizzazione, garantita dal supporto delle associazioni di volontariato, in attesa che la Regione attivi risorse utili per rafforzare il personale. Il sindaco ha anche ringraziato il neo direttore del parco archeologico, Ennio Turco, che ha assicurato la presenza del personale alle dipendenze. "Andiamo avanti con determinazione", ha scritto il primo cittadino.