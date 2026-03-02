Museo relitti, "Cittadini attivi": "Serve più personale, Regione provveda"

Più personale per la struttura di Bosco Littorio

Gela. Il museo dei relitti greci, che nel fine settimana appena trascorso ha fatto il pienone, quanto a presenze, va potenziato con più personale. Lo spiegano i rappresentanti del gruppo “Cittadini attivi”, Ascanio Carpino e Orazio Mili. Si rivolgono alla Regione. “Il museo rappresenta oggi uno dei poli culturali e archeologici più importanti della Sicilia meridionale, custode di reperti unici che raccontano oltre 2.500 anni di storia e testimoniano il ruolo centrale di Gela nel Mediterraneo antico. L’interesse turistico e culturale verso la struttura è in costante aumento, con presenze significative di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tuttavia, l’attuale dotazione di personale risulta insufficiente a garantire un servizio adeguato rispetto al flusso crescente di pubblico. Questa situazione comporta difficoltà nella gestione degli ingressi, nella sorveglianza delle sale espositive e nell’organizzazione delle attività didattiche e divulgative. I cittadini attivi sottolineano come il potenziamento dell’organico non rappresenti soltanto una necessità operativa, ma un investimento strategico per il territorio. Un museo pienamente efficiente significa maggiore valorizzazione del patrimonio culturale, incremento dell’attrattività turistica e ricadute economiche positive per l’intera comunità locale. Chiediamo pertanto alla Regione Siciliana di avviare con urgenza procedure per l’incremento del personale; garantire una presenza stabile di figure professionali qualificate; rafforzare i servizi di accoglienza e promozione culturale”, dicono. Ritengono inoltre che il sindaco Terenziano Di Stefano debba “attivare tutte le interlocuzioni presso la Regione con l’auspicio di un intervento tempestivo affinché il museo possa continuare a essere motivo di orgoglio e sviluppo per la città”.