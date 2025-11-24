Museo nave greca, lavori vanno avanti: sopralluogo commissione

Il museo non aprirà prima del prossimo anno

Gela. Oggi, il presidente della commissione cultura, turismo, sport e spettacolo, Sara Cavallo, insieme ai componenti della Francesco Castellana, Antonio Cuvato, Massimiliano Giorrannello e Vincenzo Tomasi ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del museo della nave greca. La visita ha confermato l’avanzamento dei lavori e l’impegno degli operatori impegnati nell’allestimento di una nave unica al mondo, un’operazione estremamente delicata che richiede competenze tecniche specifiche e interventi minuziosi. "Come rappresentanti istituzionali – dice Cavallo – riteniamo prioritario seguire da vicino ogni fase di un’opera strategica per la nostra città. Il museo non è solo un progetto culturale ma un investimento identitario e turistico, essenziale per il rilancio dell’immagine di Gela. Oggi, abbiamo constatato che si sta lavorando con serietà e dedizione. Tutti condividiamo un obiettivo comune: arrivare alla sua apertura nel più breve tempo possibile". Il sopralluogo odierno rientra in un percorso di monitoraggio costante che la commissione cultura sta portando avanti con determinazione. "Il nostro ruolo istituzionale – prosegue Cavallo – è quello di vigilare, sostenere e accelerare ogni processo amministrativo utile. Continueremo a essere presenti, perché riteniamo che questo museo rappresenti un punto di svolta per la valorizzazione del nostro patrimonio archeologico e per lo sviluppo economico e turistico del territorio. Con questo intervento, ribadiamo la volontà politica di sostenere con concretezza le opere che possono riportare Gela al centro della scena culturale regionale". Soprattutto il presidente Cavallo continua a essere in contatto con il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, presente al sopralluogo. "Oggi, su richiesta della commissione cultura, turismo, sport e spettacolo, ho promosso e partecipato al sopralluogo presso il cantiere del museo delle navi greche insieme al presidente Sara Cavallo e agli altri componenti. Ho scelto di essere presente perché questo intervento rappresenta una prospettiva concreta per la crescita culturale e turistica di Gela. Il museo delle navi offre un valore identitario forte, crea nuove opportunità economiche e rafforza il ruolo della città all’interno dei percorsi culturali regionali. Durante la visita ho osservato da vicino il lavoro delle squadre impegnate nell’allestimento della nave, un’attività complessa che richiede tecnica, precisione e competenze elevate. L’assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Scarpinato, e la soprintendenza garantiscono un’attenzione costante verso questo intervento. La Regione - sottolinea Scuvera - segue ogni fase, a conferma di una strategia chiara: valorizzare il patrimonio culturale gelese con un impegno condiviso e continuo. Punto a vedere questo museo completato e operativo nel più breve tempo utile, pronto a diventare un riferimento per la città e per tutto il territorio, con la forza di attrarre visitatori da ogni parte del mondo". Il museo non aprirà prima del prossimo anno.