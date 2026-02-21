Museo nave greca, dal 25 febbraio apertura gratuita al pubblico

Su disposizione della Direzione del Parco Archeologico, guidata dal Soprintendente Dott. Ennio Turco, è stata prevista un’apertura straordinaria al pubblico per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini e dei visitatori

Gela. L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che da mercoledì 25 febbraio, sarà aperto al pubblico il Museo dei Relitti Greci, importante spazio culturale dedicato alla valorizzazione della storia archeologica del territorio e all’esposizione della straordinaria nave arcaica rinvenuta nelle acque gelesi.

Periodo e orari di apertura

A partire dal 25 febbraio 2026 e per l’intero periodo dei mesi di febbraio e marzo 2026, il museo osserverà i seguenti orari:

• Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

• Sabato e domenica: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Modalità di accesso

Per garantire una visita ordinata e sicura:

• potranno accedere massimo 20 persone alla volta;

• l’ingresso avverrà in modo progressivo: all’uscita dei visitatori potranno entrare i successivi;

• l’ingresso sarà completamente gratuito per tutta la durata dell’iniziativa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio archeologico cittadino, offrendo a tutti l’opportunità di ammirare da vicino uno dei più importanti ritrovamenti della storia antica del Mediterraneo.

Visite scolastiche, club service, associaioni e gruppi organizzati.

Le visite dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie e private, club service , associazioni e gruppi organizzati, saranno organizzate esclusivamente tramite prenotazione.

Le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: [email protected]

Si invitano cittadini, famiglie, studenti e visitatori a partecipare numerosi a questa importante riapertura, che rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione culturale e turistica della città.