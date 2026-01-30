Museo del mare, "la storia sta per riemergere": inaugurazione a febbraio

L'apertura conclude una lunghissima fase di attesa e di rinvii

Gela. È servito un pressing istituzionale non indifferente, con l'amministrazione comunale che ha insistito per accorciare i tempi, dopo continui slittamenti da parte della Regione. Il nuovo museo del mare, con la nave arcaica, aprirà i battenti il prossimo 24 febbraio. In queste ore, proprio il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli, in prima fila nelle interlocuzioni istituzionali con l'assessorato regionale, stanno diffondendo, via social, un primo annuncio, ancora piuttosto generico. Con lo sfondo di un fondale marino, si legge "24 febbraio la storia sta per riemergere". Chiaro il rimando al museo del mare e alla nave arcaica recuperata anni fa e poi seguita da un secondo relitto, a sua volta destinato a essere esposto ma solo quando saranno concluse tutte le fasi tecniche, preliminari e di conservazione. In settimana, c'è stato un sopralluogo all'interno del museo di Bosco Littorio, con soprintendenza e direzione del parco archeologico, insieme all'amministrazione e alle società dei servizi comunali. È stato uno degli ultimi, necessario per avere contezza dello stato dei lavori conclusi e di quelli di allestimento della nave arcaica. L'apertura conclude una lunghissima fase di attesa e di rinvii. Bisognerà poi avere certezze però sul personale per la gestione pratica del sito, vista la totale carenza. L'amministrazione comunale sollecita da tempo risorse utili. Rimane da definire anche il riavvio del museo regionale, ancora chiuso causa lavori.